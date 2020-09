EVONIK - Kurz vor Verkaufssignal

Evonik Industries AG - WKN: EVNK01 - ISIN: DE000EVNK013 - Kurs: 23,120 € (XETRA)

"Mehr Dreieck geht nicht" hatte ich einen kurzen charttechnischen Abriss auf unserer Tradingplattform Guidants zu Evonik Ende August überschrieben. Und in der Tat hatte sich der Wert knapp unter der 25,37 EUR-Marke, die er zuvor schon dreimal angegriffen hatte, in eine gute Ausgangsposition gebracht für den Ausbruch aus einem an sich bullischen ansteigenden Dreieck gebracht. Doch statt die Kaufmarke dynamisch zu durchbrechen, fiel der Wert unter die untere Begrenzung des Dreiecks und an die Unterstützung bei 22,81 EUR. Nach einem kurzen Aufbäumen wird die wichtige Marke aktuell wieder attackiert.

Es gibt nicht nur einen Weg zu maximaler Performance: Jetzt KnockOut Trader OSZ von und mit Rocco Gräfe entdecken

Unterstützung wird angegriffen

Unterhalb von 22,81 EUR wäre ein Verkaufssignal mit Zielen bei 22,03 und 21,00 EUR aktiv. Erst dort könnte es dann wieder zu einer spürbaren Erholung kommen. Darunter dürfte sich die Verkaufswelle sogar bis 20,04 EUR ausdehnen. Diese Schlüsselunterstützung, spätestens jedoch der Supportbereich um 19,00 EUR sollten die Bären dann wieder in die Schranken weisen.

Sollte die 22,81 EUR-Marke dagegen verteidigt werden, könnte der nächste Anstieg bis 24,37 EUR einsetzen. Aber erst über der Marke wäre die Evonik-Aktie aus der Gefahrenzone. Ob ein Ausbruch über 25,37 EUR im fünften Anlauf klappt, muss aktuell bezweifelt werden.

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere Analysen zu Edelmetallen, Aktien und den großen Indizes.

Neu: Als neues Mitglied von Guidants PROmax versorge ich Sie mit Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser mittelfristiges Depot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

Evonik Industries AG

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)