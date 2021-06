Evonik lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Spezialchemiekonzern Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013) wird an diesem Mittwoch seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Evonik will eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Beim derzeitigen Kursniveau von 30,13 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 3,82 Prozent. Im ersten Quartal stieg das bereinigte EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal um 15 Prozent auf 588 Millionen Euro, wie am 6. Mai berichtet wurde. Der Umsatz legte in den ersten drei Monaten im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um 4 Prozent auf 3,36 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 32 Prozent auf 239 Millionen Euro.

Für 2021 erwartet Evonik ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) zwischen 2,1 Milliarden und 2,3 Milliarden Euro. Der Umsatzausblick liegt bei 12 Milliarden bis 14 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr hatte Evonik ein bereinigtes EBITDA von 1,91 Milliarden Euro und einen Umsatz von 12,2 Milliarden Euro erzielt.

Die Aktie notiert seit April 2013 an der Börse. Evonik wurde zum Preis von je 32,20 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Erster Handelstag war der 25. April 2013.

Redaktion MyDividends.de