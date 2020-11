EVONIK mit schwächerem dritten Quartal! Aktie wird gekauft!

Evonik Industries AG - WKN: EVNK01 - ISIN: DE000EVNK013 - Kurs: 21,490 € (XETRA)

In dieser Superwoche stehen die US-Wahlen, Zinsentscheidungen und Arbeitsmarktdaten auf dem Programm, aber auch in Sachen Quartalszahlen geht es in diesen Tagen munter weiter. Heute musste beispielsweise Evonik Rechenschaft über das abgelaufene Quartal ablegen und man scheint dabei ganz gute Arbeit geleistet zu haben. Im frühen Dienstagshandel kann die Aktie über 2 % zulegen und setzt damit die schon gestern gestartete Erholung fort.

Beim genauen Blick auf die Zahlen wird jedoch deutlich, dass die heutigen Kursgewinne wahrscheinlich nur dem allgemein guten Marktumfeld zugeschrieben werden dürfen. Im Vergleich zum Vorjahr musste man nämlich deutliche Rückschläge hinnehmen. So sank der Umsatz beispielsweise von 3,23 Mrd. EUR auf 2,917 Mrd. EUR. Da verwundert es nicht, dass auch der Gesamtgewinn zurückging. Das Ebit lag bei 519 Mio. EUR nach zuvor 543 Mio. EUR. Das Konzernergebnis ging von 195 Mio. EUR auf 186 Mio. EUR zurück. Mit Blick auf das weitere Jahr sieht Evonik keine Veränderungen und bestätigt den Ausblick für 2020. Immerhin.

Ob das reicht?

Angesichts dieser Zahlen scheinen Zweifel berechtigt zu sein, dass man jetzt den schon seit August laufenden Abwärtstrend beenden kann. Zwar kann sich die Aktie seit einigen Tagen leicht erholen, eine Bodenbildung haben wir aber im Tageschart noch nicht gesehen. Vielmehr steuert die Erholung jetzt auf den zentralen Widerstand um 22 EUR zu und an diesem könnten die Verkäufer zurückkehren. Anschließend könnte man den Unterstützungsbereich bei 20 EUR ansteuern.

Alternativ dazu reicht die Kraft der Verkäufer für eine Fortsetzung des Abwärtstrends nicht mehr aus und es kommt zur Bodenbildung. In diesem Fall dürften 22 EUR zurückerobert werden und die Kurse könnten weiter in Richtung 24 EUR durchstarten. Letztlich könnte mit einem neuen Aufwärtstrend auch der Widerstandsbereich um 25,35 EUR unter Druck gesetzt werden, der Stand heute aber relativ stark erscheint.

