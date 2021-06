Evonik: SocGen stuft Aktie ab – Analyst befürchtet weitere Anteilsplatzierungen vom Mehrheitseigentümer RAG

Die französische Großbank Societe Generale hat die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik abgestuft. Analyst Thomas Swoboda sieht das Risiko für weitere Anteilsplatzierungen durch den Mehrheitseigentümer RAG-Stifung.

Auf ihrer Jahrespressekonferenz habe RAG von einer weiteren Reduzierung der Beteiligung gesprochen, erklärte der Experte. Die neue Strategie könnte eine Reduzierung auf 20 bis 30 Prozent erlauben, glaubt Swoboda. Aktuell hält RAG 58,9 Prozent an Evonik. Zuletzt hatte RAG Anfang 2020 einen größeren Anteil verkauft.

Da RAG schon in der Vergangenheit Kurse um die 30 Euro für eine Platzierung genutzt habe, also in etwa das aktuelle Kursniveau, und da Evonik auch gerade erst die Dividende ausgeschüttet habe, erscheine das Risiko einer baldigen Platzierung hoch.

Daher strich er seine Kaufempfehlung für die Aktien und stuft sie bei einem von 36 auf 30 Euro gesenkten Kursziel nun mit „Halten“ ein. Im Tief sind die Aktien daraufhin um 1,8 Prozent auf knapp unter 28 Euro gefallen, haben sich seitdem jedoch wieder ein wenig erholt und notieren derzeit mit einem Minus von noch 0,8 Prozent bei 28,28 Euro.

