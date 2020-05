Evonik will die Dividende in zwei Tranchen ausschütten

Der Spezialchemiekonzern Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013) will, wie ursprünglich geplant, eine Dividende in Höhe von 1,15 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr ausbezahlen. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Dividende soll nun in zwei Tranchen ausbezahlt werden. So erfolgt zum einen ein Abschlag auf den Bilanzgewinn in Höhe von 0,57 Euro je Aktie am 2. Juni 2020 und zum anderen sollen am 3. September 2020 unter der Voraussetzung einer entsprechenden Beschlussfassung in der geplanten Hauptversammlung am 31. August 2020 0,58 Euro gezahlt werden. Beim derzeitigen Kursniveau von 21,51 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,35 Prozent.

Der Konzernumsatz verringerte sich im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr leicht um 1 Prozent auf 3,24 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA ging um 5 Prozent auf 513 Mio. Euro zurück. Das bereinigte Konzernergebnis ging um 27 Prozent auf 181 Mio. Euro zurück.

Evonik passt den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 an. Der Konzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 11,5 Mrd. Euro und 13,0 Mrd. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 1,7 Mrd. Euro und 2,1 Mrd. Euro. Zuvor ist Evonik von einem stabilen Umsatz von rund 13,1 Mrd. Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 2 Mrd. Euro und 2,3 Mrd. Euro ausgegangen.

Die Aktie notiert seit April 2013 an der Börse. Evonik wurde zum Preis von je 32,20 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Erster Handelstag war der 25. April 2013.

