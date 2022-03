Evonik will die Dividende leicht anheben

Der Spezialchemiekonzern Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013) will eine Dividende in Höhe von 1,17 Euro je Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr ausbezahlen, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Damit wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (1,15 Euro) leicht erhöht.

Beim derzeitigen Kursniveau von 26,45 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,42 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 25. Mai 2022 statt. Der Umsatz stieg im letzten Jahr um 23 Prozent auf 15 Mrd. Euro. Das bereinigte EBITDA kletterte um 25 Prozent auf 2,38 Mrd. Euro. Das bereinigte Konzernergebnis stieg um 54 Prozent auf 986 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 1,37 Euro auf 2,12 Euro. Für das laufende Jahr 2022 erwartet Evonik einen Anstieg des Umsatzes auf 15,5 bis 16,5 Mrd. Euro sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen 2,5 Mrd. Euro und 2,6 Mrd. Euro. Die Aktie notiert seit April 2013 an der Börse. Evonik wurde zum Preis von je 32,20 Euro bei institutionellen Investoren platziert. Erster Handelstag war der 25. April 2013. Redaktion MyDividends.de