EVOTEC - Kooperation mit Takeda

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 21,650 € (XETRA)

Wie der Biotech-Konzern Evotec heute mitteilt, ist die Tochter Evotec GT mit Sitz in Österreich eine langfristige Forschungsallianz mit dem japanischen Pharmakonzenern Takeda eingegangen. Im Rahmen der Allianz wird Evotec mehrere Programme unterstützen, die auf die Entwicklung von Wirkstoffen in Takedas vier therapeutischen Kernbereichen ausgerichtet sind: Onkologie, seltene Krankheiten, Neurologie und Gastroenterologie. Die Allianz setzt Evotecs wachsende Kapazitäten im Bereich Gentherapie sowie ihre breitere Wirkstoffforschungsplattform ein.

Dr. Craig Johnstone, Chief Operating Officer von Evotec, kommentiert: "Wir sind froh, im Rahmen dieser Allianz unsere Zusammenarbeit mit Takeda in den Bereich Gentherapie erweitern zu können. Diese neue Allianz unterstreicht den Wert unserer multimodalen Plattform mit innovativen Technologien und "best-in-class"-Umsetzung, die den dringendsten Anforderungen unserer Partner gerecht wird. Partnerschaften wie diese werden dazu beitragen, den Ansatz unserer Branche zur Wirkstoffforschung und -entwicklung zu transformieren und schließlich neue Therapien zu finden."

Aus charttechnischer Sicht trifft die heutige Erholung der Evotec-Aktie auf massive Widerstände in Form der beiden EMAs 50 und 200 und des Zwischenhochs bei 21,74 EUR. Erst wenn die Aktie diese Hürden hinter sich lassen kann und über 22 EUR ansteigt, wäre der Weg in Richtung 23,79 bis 24,17 EUR frei. Ein Gap auf der Oberseite wartet bei 25,14 EUR. Verkaufssignale wiederum entstehen unter dem Zwischentief bei 19,27 EUR. In diesem Fall wäre das Jahrestief bei 17,17 EUR das nächste Ziel.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 446,44 464,05 537,90 Ergebnis je Aktie in EUR 0,25 0,25 0,37 KGV 86 86 58 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)