EVOTEC - Neuer Investor, neue Impulse?

Einsteiger-Know-how: Aktionärstruktur Unter fundamentalen Gesichtspunkten ist es durchaus interessant, sich die jeweilige Aktionärsstruktur von Unternehmen anzusehen. Sie bietet Aufschluss darüber, ob und wenn ja, welche Adressen größere Aktienpositionen halten. Ein Aktionär, der einem Unternehmen lange Jahre die Treue und eine große Position hält, kann als positiv gewertet werden. Er verfolgt zumeist einen strategischen Ansatz und wird seine Position nicht so schnell liquidieren, lässt sich also von kurzfristigen Marktverwerfungen nicht beirren. Auch steht er oftmals parat und zeichnet Kapitalerhöhungen, mit denen Unternehmen ihre Finanzierung sichern. Auf Guidants haben Sie mit dem Widget "Keyfacts" die Möglichkeit, sich die Aktionärsstruktur von Unternehmen anzeigen zu lassen. Hier das Beispiel Evotec: Die heutige Veränderung ist allerdings in der Datenbank noch nicht enthalten. Zu erkennen ist, dass große Adressen wie DWS, Allianz, Blackrock und Goldman Sachs bei Evotec investiert sind. Novo A/S hält eine Beteiligung von gut 10 % und ist somit ein wichtiger strategischer Partner aus der Pharmabranche für Evotec.