EVOTEC - Neues Mehrjahreshoch! Geht die Rally weiter?

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 27,470 € (XETRA)

Die Evotec- Aktie fiel im März 2009 auf ein Allzeittief bei 0,54 EUR zurück. Anschließend drehte der Wert stark nach oben. Vor allem vom Februar 2016 bis Oktober 2017 legte der Aktienkurs massiv zu. Nur in diesem Zeitraum kletterte der Wert von 2,86 EUR auf 22,50 EUR.

Nach diesem Hoch bei 22,50 EUR verlangsamte sich die Rally deutlich. Dennoch zog der Aktienkurs noch weiter an und erreichte am 25. Juli 2019 ein Mehrjahreshoch bei 27,29 EUR. Nach diesem Hoch konsolidierte der Biotechwert ausführlich und fiel auf 18,19 EUR zurück. Im März 2019 kam es sogar zu einem kurzen Rückfall unter dieser Marke, der aber sehr schnell aufgefangen wurde.

Seitdem bestimmen die Bullen wieder die Richtung. Am 30. November erreichte die Aktie ihren Abwärtstrend seit Juli 2019. Inzwischen hat sie sich nicht nur über diesem Trend, der aktuell bei ca. 25,97 EUR verläuft, etabliert. Sie bricht im heutigen Handel auch über das Hoch aus dem Jahr 2019 bei 27,29 EUR aus und steigt damit auf den höchsten Stand seit 16. Februar 2001 an.

Volldampf voraus?

Bestätigt sich dieser Ausbruch, dann stünde eine weiteren Rally kaum etwas im Wege. Die nächsten Ziele lägen bei ca. 32,00 EUR und ca. 34,79 EUR. Diese Ziele wären auch noch aktiv, falls es zunächst zu einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend seit Juli 2019 kommen sollte. Kritisch würde es erst werden, wenn die Aktie stabil in den Abwärtstrend zurückfallen würde. Dann könnte es zu Abgaben an den EMA 200 bei aktuell 23,55 EUR kommen.

Zusätzlich lesenswert:

SAP - Bullen ersehnen den großen Konter

PAYPAL - Das sieht stark aus

BITCOIN GROUP - Kursexplosion mit Ansage

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Evotec-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)