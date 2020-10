Evotec sicher sich Investitionen in Höhe von 250 Millionen Euro

Hamburg (Reuters) - Das Hamburger Biotechunternehmen Evotec treibt mit zwei Investoren seinen Ausbau weiter voran.

Mubadala Investment werde mit dem Erwerb eines Aktienpaketes im Wert von 200 Millionen Euro langfristiger strategischer Partner, was einer Beteiligung von etwa 5,6 Prozent der ausgegebenen Aktien entspreche, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mit. Zudem investiere der bestehende Partner Novo Holdings 50 Millionen Euro, um Evotecs Wachstumsambitionen zu unterstützen. "Wir begrüßen Mubadala als zusätzlichen strategischen Aktionär in unserem Unternehmen. Trotz Pandemie gibt es für uns keinen Grund, die Geschwindigkeit, mit der wir unsere Mission verfolgen, zu reduzieren. Wir können und wollen noch schneller wachsen und sehen in unserer Unternehmensstrategie zahlreiche Impulse", erklärte Konzernchef Dr. Werner Lanthaler.

Mit der Investition untermauert Novo Holdings ihre Beteiligung an dem Unternehmen mit etwa 11,0 Prozent der ausgegebenen Aktien. Die Kapitalerhöhung würden es Evotec ermöglichen, die weltweit führende "'R&D Autobahn to Cures' von der Wirkstoffentdeckung bis zur kommerziellen Produktion zu schaffen", so Lanthaler weiter.

Das Unternehmen hat seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich international ausgebaut und beschäftigt mehr als 3400 Mitarbeiter an 14 Standorten in Deutschland, USA, Frankreich, Italien, UK und Österreich.