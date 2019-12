Evotec streicht weitere Meilensteinzahlung von Sanofi ein

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Evotec erhält im Zuge eines erreichten Meilensteins bei der Diabetes-Forschung vom französischen Pharmakonzern Sanofi eine Zahlung in Höhe von 3 Millionen Euro. Es handele sich um einen dritten Meilenstein, der erreicht wurde, nachdem wichtige vorab festgelegte Kriterien bei der Entwicklung einer Betazell-Ersatztherapie erfüllt worden sind, teilte das Unternehmen am Donnerstagmorgen mit. Mit diesem Ansatz soll die Funktion von Betazellen, also den insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse, wiederhergestellt und damit die Ursache von Diabetes bekämpft werden. Neben einer Vorabzahlung und weiterer Forschungsgelder hat Evotec im Rahmen dieser Forschungsallianz von Sanofi nun Meilensteinzahlungen von insgesamt 12 Millionen Euro erhalten. Die Aktie der Hamburger gewann vorbörslich rund 1 Prozent dazu./kro/fba