EVOTEC - Zahlen werden negativ aufgenommen

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 24,240 € (XETRA)

Evotec erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von 231 Mio. EUR (VJ: 207,1 Mio. EUR, Analystenprognose: 228,7 Mio. EUR) und ein Ebitda (bereinigt) von 47,3 Mio. EUR (VJ: 58,2 Mio. EUR, Prognose: 49 Mio. EUR). Der Ausblick wird bestätigt. Die Liquidität per Ende Juni liegt bei 275,7 Mio. EUR (VJ: 321 Mio. EUR per Ende März). Bisher gibt es laut Management keine wesentlichen Auswirkungen durch Covid19-Pandemie. Die Prognose wird bestätigt.

Quelle: Guidants News

Die Aktie reagiert auf diese Zahlen bisher nicht gut. Sie notiert mit knapp 2 % im Minus, hat aber von Tagestief schon wieder deutlich zugelegt.

Im Juli 2019 markierte die Evotec-Aktie nach einer langen Rally ein Mehrjahreshoch bei 27,29 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Als untere Begrenzung dieser Korrekturbewegung dient die Unterstützung bei 18,19 EUR. Am 16. März 2020 fiel der Wert intraday deutlich unter diese Marke, drehte aber danach wieder nach oben. Am 23. Juli notierte die Aktie nur noch wenig unter dem Abwärtstrend seit Juli 2019, fiel aber danach wieder auf die Unterstützung bei 21,80 EUR zurück. Diese bot genügend Halt. Die letzten Tage und vor allem der gestrige verliefen positiv für die Aktie, aber der heutige Rückschlag nach den Zahlen nimmt etwas den Schwung aus der Aktie. Der Abwärtstrend seit Juli 2019 liegt heute bei ca. 26,31 EUR.

Worauf sollte man achten?

Größere Impulse sind vorerst nicht zu erwarten. Diese ergäbe sich erst mit dem Ausbruch aus der Korrekturbewegung. Gelingt ein stabiler Ausbruch über 26,31 EUR, dann ergäbe sich aus charttechnischer Sicht ein Kaufsignal. Dieses könnte zu einer mehrmonatigen Rally in Richtung 31,00 EUR und 34,79 EUR führen. Später wären sogar Kurse um 40 EUR möglich. Ein Rückfall unter 21,80 EUR würde allerdings einen erneuten Test der Marke bei 18,19 EUR implizieren.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)