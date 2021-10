EVP-Fraktionschef Weber fordert europäisches FBI gegen Schwarzgeld

Düsseldorf (Reuters) - Nach der Veröffentlichung der sogenannten Pandora Papers hat der Vorsitzende der Christdemokraten im Europaparlament, Manfred Weber, mehr Kompetenzen der EU gegen Steueroasen gefordert.

Im Kampf gegen Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und Schwarzgeldwäsche sei die EU nicht genug vorangekommen, kritisierte der stellvertretende CSU-Vorsitzende am Dienstag im ZDF Morgenmagazin. Europa brauche mehr Kompetenzen, um das Recht durchzusetzen. "Wir brauchen eine Art europäisches FBI, ein europäisches Kompetenzfeld für unsere Ermittlungsbehörden." Europol müsse weiterentwickelt werden zu einer Art Steuerbehörde.

Die schwarzen Listen über Länder, die als Steueroasen dienten, müssten zudem sanktionsbewährt gemacht werden. Die Länder, die nicht mit den hiesigen Steuerbehörden kooperierten, dürften keinen Zugang mehr zum Euro-Finanzraum erhalten oder Visa-Zugänge nach Europa. "Wir müssen einen Zahn zulegen."

Ein Rechercheverbund hatte am Sonntagabend Informationen veröffentlicht, die zeigen sollen, dass Hunderte Politiker und Amtsträger aus aller Welt Gelder in Steueroasen versteckt haben. Die "Pandora Papers" sollen dem Internationalen Konsortium für Investigative Journalistinnen und Journalisten (ICIJ) von einer anonymen Quelle zugespielt worden sein. Namentlich erwähnt werden in den Dokumenten unter anderem Jordaniens König Abdullah, der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis sowie Personen aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin.