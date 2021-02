Ex-Chefunterhändler - EU will mehr Zeit für Ratifizierung von Brexit-Handelspakt

London (Reuters) - Die Ratifizierung des Brexit-Handelspakts durch die Europäische Union (EU) könnte sich länger hinziehen als geplant.

Brüssel wolle wahrscheinlich um mehr Zeit für diesen Schritt bitten, sagte der ehemalige Brexit-Unterhändler David Frost am Dienstag in einem Ausschuss des britischen Oberhauses. "Wir haben heute informell von der Kommission gehört, dass wir wohl eine formelle Anfrage zur Verlängerung einer zweimonatigen Phase erhalten werden, die im Vertrag zur Ratifizierung auf der EU-Seite steht". Man warte nun ab, was diese Anfrage beeinhalte und wie lange die Frist verlängert werden solle. Der Pakt war nach langen Verhandlungen mit Großbritannien am 24. Dezember vereinbart worden. Er wird seit dem 1. Januar bereits vorläufig angewendet. Ursprünglich war die Ratifizierung bis Ende Februar vorgesehen.