Ex-Deutsche-Bank-Chef Kopper: Investmentbanking war 'Lebenselixier'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der frühere Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper hat den Ausbau des internationalen Geschäfts trotz späterer Verwerfungen im Investmentbanking verteidigt. "Wir brauchten das unbedingt, Investmentbanking war für uns ein Lebenselixier", sagte Kopper anlässlich seines bevorstehenden 85. Geburtstags (13.3.) der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Im Geschäft mit großen Firmen habe die Deutsche Bank ohne ein solches Angebot keine Chance gehabt.

Während und nach der Finanzkrise 2007/2008 brachten Boni-Exzesse und Milliardenstrafen das Geschäftsfeld rund um Wertpapier- und Devisenhandel sowie die Betreuung von Firmenübernahmen in Misskredit. "Wir waren nicht robust genug in unseren Kontrollen", sagte Kopper. "Wenn solche Dinge passieren, braucht es mehr Hire and Fire: Wenn sie viel zahlen, müssen sie wenn nötig auch feuern."/ben/mar/DP/zb