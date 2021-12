Ex-Europa-Staatsminister Roth leitet künftig Auswärtigen Ausschuss

Berlin (Reuters) - Der frühere Europa-Staatsminister Michael Roth leitet künftig den prestigeträchtigen Auswärtigen Ausschuss des Bundestages.

Das entschied die SPD-Bundestagfraktion am Dienstag. Der SPD steht die Besetzung des Postens nach der Aufteilung der Bundestags-Ausschüsse zu. Der 51-jährige Roth, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Hessen, war in der letzten Legislaturperiode Staatsminister im Auswärtigen Amt und vertrat dabei den früheren Außenminister Heiko Maas etwa bei den EU-Treffen in Brüssel. Bisher leitete der CDU-Politiker Norbert Röttgen den Ausschuss.