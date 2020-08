Ex-Kanzler Schröder zu Corona-Panne: Mehr Lederhose, weniger Laptop

BERLIN (dpa-AFX) - Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) glaubt, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach der Panne bei den Corona-Tests politisch "schwächelt". "Das ist sicher eine Panne, die man ihm politisch zurechnen muss", sagt Schröder in der neuen Folge seiner Podcast-Reihe "Gerhard Schröder - Die Agenda", die am Mittwoch veröffentlicht wird.

"Es gibt ja diesen berühmten Satz, den, glaube ich, Edmund Stoiber geprägt hat über Bayern: Lederhose und Laptop", so Schröder. "Im Moment scheint es jedenfalls so zu sein, dass da mehr Lederhose und weniger Laptop war. Das führt natürlich zu solchen Pannen."

Schröder sagt, er denke, dass Söder einen Ehrgeiz mit Blick auf höchste Ämter nicht aufgegeben habe, aber das Rennen im die Kanzlerkandidatur der Union nun wieder offener sei. "Was ja auch im Umkehrschluss heißt, dass die SPD daraus wirklich Honig saugen kann. Sie hat jetzt alles vorbereitet, was man vorbereiten muss." Sein Rat an den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz sei: "Schlage die Trommel und fürchte Dich nicht."