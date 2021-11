Ex-Landesbank HCOB schlüpft beim Haftungsverbund der Privaten unter

Berlin (Reuters) - Die Hamburg Commercial Bank (HCOB) hat einen Meilenstein ihres dreijährigen Umbaus geschafft und kann künftig beim Haftungsverbund der Privatbanken unterschlüpfen.

Der Vorstand des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) gab am Montag grünes Licht dafür, dass die ehemalige HSH Nordbank zum 1. Januar 2022 vom Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe in den Einlagensicherungsfonds des Privatbanken-Lagers wechselt. Die Aufnahme sei "ein besonderes Ereignis für den Finanzstandort Deutschland", sagte BdB-Präsident Christian Sewing, der auch Deutsche Bank-Chef ist. "Denn erstmals nehmen wir eine ehemalige Landesbank bei uns auf." HCOB-Chef Stefan Ermisch erklärte, man habe die hohen Anforderungen des BdB alle erreicht und zum Teil übererfüllt. Reuters und das "Handelsblatt" hatten bereits am Freitag darüber berichtet.

Das Institut war Ende 2018 als erste Landesbank privatisiert worden und ging für eine Milliarde Euro an Finanzinvestoren um Cerberus und JC Flowers. Hamburg und Schleswig-Holstein hatten die HSH Nordbank in der Schiffs- und Finanzkrise mit Milliardenhilfen vor dem Aus gerettet und mussten sie auf Druck der EU verkaufen. Mit einem massiven Jobabbau, Spar- und Schrumpfungskurs sollte die in HCOB umbenannte Bank wieder flottgemacht werden. Von den 1716 Vollzeitstellen 2018 sollen 2022 nur rund 800 übrig bleiben. Mitte dieses Jahres waren es noch rund 950.

Mit dem Wechsel in den Einlagensicherungsfonds sei der Hamburg Commercial Bank "eine in der deutschen Bankenlandschaft einmalige Pionierarbeit gelungen", sagte Ermisch. Das Institut sei nun ein kapitalstarker und profitabler Spezialfinanzierer mit guten operativen Margen. Ermisch erhöhte die Gewinnprognose für 2021 auf deutlich über 300 Millionen Euro nach Steuern. Im August hatte der Manager mehr als 250 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen sagte Ermisch damals, die HCOB sei womöglich "die effizienteste Bank in Deutschland" und die Kapitalquote (CET1) von 29,6 Prozent wohl eine der stärksten in ganz Europa. Ob die Bank künftig auf eigenen Beinen stehe oder sich mit einem Partner zusammentue, werde sich zeigen. "Ich bin da sehr entspannt, wir stehen unter keinem Zeitdruck", hatte Ermisch gesagt.