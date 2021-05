Ex-Putschanführer übernimmt wieder die Macht in Mali - Präsident festgenommen

Bamako (Reuters) - In Mali hat das Militär die Macht übernommen.

Oberst Assimi Goita, der bislang amtierender Vize-Präsident war, erklärte am Dienstag, er werde künftig die Regierungsgeschäfte in dem westafrikanischen Land führen. Präsident Bah Ndaw und Ministerpräsident Moctar Ouane, die an der Spitze einer Übergangsregierung nach dem Putsch im August demokratische Wahlen im nächsten Jahr vorbereiten sollten, waren am Montag festgenommen und auf einen Militärstützpunkt in der Nähe der Hauptstadt Bamako gebracht worden. Die Wahlen sollen aber wie geplant stattfinden, sagte Goita, der bereits den Putsch im vergangenen Jahr angeführt hatte. Er ordnete nun die Festnahmen an, nachdem zwei seiner Putsch-Mitstreiter bei einer Kabinettsumbildung am Montag ohne Rücksprache mit ihm ihre Regierungsposten verloren hatten.

Die Vereinten Nationen (UN), die Europäische Union (EU) und Länder der Region verurteilten das Vorgehen des Militärs und forderten die sofortige Freilassung der inhaftierten Politiker. Auch Frankreich, das Mali im Kampf gegen islamistische Rebellen unterstützt, drängte energisch darauf. Wenn es keine Rückkehr zum normalen Übergangsprozess gebe, würden sofort Maßnahmen ergriffen, um diejenigen im Militär ins Visier zu nehmen, die den Übergang behinderten, sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian im Parlament.

Die Entwicklung könnte die politische Instabilität weiter verschärfen. In Mali kontrollieren islamistische Gruppen mit Verbindungen zu Al-Kaida und der Miliz Islamischer Staat weite Teile der Wüstenregion im Norden. Zur Stabilisierung der Lage ist auch die Bundeswehr im Rahmen einer EU-Ausbildungsmission und einer UN-Friedensmission in dem Land im Einsatz.

Mali steckt seit der Machtübernahme militanter Islamisten 2012 in den Wüstengebieten des Nordens in der Krise. Frankreich intervenierte im Jahr darauf und drängte die Aufständischen zurück. Seither haben sie sich aber neu aufgestellt und ihre Angriffe auf Zentral-Mali und mehrere Nachbarstaaten in der Sahel-Region ausgedehnt. Im August vergangenen Jahres stürzte das Militär Präsident Ibrahim Boubacar Keita, dem Korruption und Versagen im Kampf gegen die islamischen Rebellen vorgeworfen wurde.