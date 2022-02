Exactech gibt Preferred-Relationship-Partnerschaft mit Permedica S.p.A. in Spanien bekannt

Exactech, ein Entwickler und Hersteller von innovativen Implantaten, Instrumenten und intelligenten Technologien für Gelenkprothesen, gibt mit Stolz eine Preferred Relationship mit Permedica S.p.A. in Bezug auf den Vertrieb von Produkten für Hüftprothesen in Spanien bekannt.

Das Portfolio von Permedica ergänzt das bestehende Portfolio von Exactech in Spanien um eine neuartige, in 3D-Druck hergestellte Pfanne, umfangreiche Auskleidungsoptionen wie beispielsweise Keramik, Vitamin-E-Vernetzung und duale Mobilität sowie eine breite Auswahl an Gelenkköpfen.

„Die Aufnahme dieser Produkte stärkt unsere Stellung auf dem spanischen Markt, da wir dadurch Zugriff auf ein vollständiges Hüftprothesenportfolio aus Europa haben. Ich freue mich auf die Gelegenheit, mehr Patienten diese unser Sortiment ergänzenden Implantate anbieten zu können“, so Nicolas Hohl, Vertriebs- und Marktentwicklungsleiter für EMEA bei Exactech.

„Diese Partnerschaft verbessert unsere Stellung im orthopädischen Geschäft in Spanien und bringt erhebliche Wachstumschancen für Exactech sowie Permedica in den kommenden Jahren“, sagte der Vertriebsleiter von Permedica, Federico Perego. „Darüber hinaus hat diese wichtige Vereinbarung zum Ziel, hochwertige Produkte zu fördern und eine solide Grundlage für die weitere Verbreitung von innovativen Lösungen zu legen, mit denen mehr Patienten geholfen werden kann.“

Die innovative TRASER®-Technologie erstellt Implantate mithilfe der additiven Fertigungstechnologie Selective Laser Melting, mit der sie mittels Ti6Al4V-Pulver Schicht um Schicht gedruckt werden.

„Fixation und Einheilung zu Beginn und auf lange Frist sind der Schlüssel zur Wiederherstellung der Funktion des Hüftgelenks“, sagte Dr. C. Esteve Balzola, Leiter der Orthopädie- und Traumatologie-Abteilung am Hospital del Vendrell in Tarragona, der landesweit mit zu den Ersten gehörte, die das Produkt einsetzten. „Die Jump-Cup-Traser-Technologie trägt dazu bei, dieses Ziel zu erreichen, und bietet eine intraoperative Flexibilität mit mehreren Optionen für Gleitpaarungen und der Möglichkeit von dualer Mobilität.“

Über Exactech

Exactech ist ein globales Unternehmen für Medizinprodukte, das orthopädische Implantate, zugehörige chirurgische Instrumente und die Active Intelligence®-Plattform intelligenter Technologien für Krankenhäuser und Ärzte entwickelt und vermarktet. Exactech hat seinen Hauptsitz in Gainesville, Florida, und vermarktet seine Produkte in den Vereinigten Staaten, zusätzlich zu mehr als 30 Märkten in Europa, Lateinamerika, Asien und dem Pazifik. Weitere Informationen finden Sie auf www.exac.com, und über LinkedIn, VuMedi, YouTube, Instagram und Twitter können Sie Kontakt mit uns aufnehmen.

