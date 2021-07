ExaGrid meldet Bestellungen und Umsatzerlös in Rekordhöhe für 2. Quartal 2021

ExaGrid ersetzt Dell EMC Data Domain in hohem Tempo

ExaGrid®, die branchenweit einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im zum 30. Juni 2021 beendeten Quartal neue Rekordmarken bei Bestellungen und Umsatzerlös verzeichnete. Dieser Erfolg beruht auf einem herausragenden ersten Quartal 2021, in dem sowohl die Bestellungen als auch der Umsatzerlös auf ein neues Allzeithoch stiegen.

Der Umsatz von ExaGrid wuchs um mehr als 50 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2020 und stieg 10 % vom ersten zum zweiten Quartal 2021. Zudem erzielte ExaGrid in diesem Quartal einen positiven Cashflow. ExaGrid gewann im zweiten Quartal 2021 eine Rekordzahl von 137 Neukunden, darunter 38 sechsstellige Geschäftsabschlüsse, und bedient mehr als 3.000 aktive Kunden, die ExaGrid Tiered Backup Storage zum Schutz ihrer Daten einsetzen. Aufgrund des beschleunigten Wachstums stellte ExaGrid weltweit 40 zusätzliche Vertriebsmitarbeiter im Innen- und Außendienst ein.

„ExaGrid bietet IT-Unternehmen weiterhin niedrige Anschaffungskosten und hohe Leistung durch kostengünstige Primärspeichersysteme hinter der Backup-Anwendung sowie Kostensenkungen gegenüber Deduplizierungs-Appliances der ersten Generation wie Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce oder Veritas-Appliances. Die Retention Time-Lock-Funktion von ExaGrid für die Datenwiederherstellung nach einem Ransomware-Verschlüsselungsereignis stellt einen weiteren Grund für Kunden dar, sich für Tiered Backup Storage von ExaGrid zu entscheiden. ExaGrid verbessert die Backup-Performance und Skalierbarkeit und reduziert gleichzeitig die Kosten“, so Bill Andrews, President und CEO bei ExaGrid.

ExaGrid-Appliances besitzen eine netzwerkseitige Disk-Cache-Landing-Zone, in die die aktuellsten Backups ohne Inline-Deduplizierung für eine schnelle Datensicherung geschrieben und in einem nicht deduplizierten Format für effektive Wiederherstellungen gespeichert werden. ExaGrid verwendet eine Scale-Out-Architektur, die ein Backup-Fenster mit fester Länge erhält sowie teure und komplexe Hardware-Upgrades und Produktveralterung vermeidet. Die adaptive Deduplizierungstechnologie von ExaGrid dedupliziert die Daten in ein Repository ohne Netzwerkanbindung, in dem die deduplizierten Daten für eine längerfristige Aufbewahrung gespeichert werden, oft für Wochen, Monate und Jahre. Die Kombination aus einer nicht netzwerkseitigen Schicht („virtual Air-Gap“) mit verzögerten Löschvorgängen durch die ExaGrid-Funktion Retention Time-Lock und unveränderlichen Datenobjekten schützt vor ungewollter Löschung oder Verschlüsselung von Backup-Daten.

Highlights des zweiten Quartals 2021:



Starke Competitive Win Rate von 72 %



Starke Competitive Win Rate von 72 %

Mehr als 130 Neukunden gewonnen



Mehr als 130 Neukunden gewonnen

Rekordumsatz in den Regionen Americas und International



Rekordumsatz in den Regionen Americas und International

38 Abschlüsse im sechsstelligen Bereich mit Neukunden



38 Abschlüsse im sechsstelligen Bereich mit Neukunden

Positiver Cashflow seit vier Quartalen



Positiver Cashflow seit vier Quartalen

Mehr als 3.000 Kunden schützen ihre Daten mit ExaGrid Tiered Backup Storage



ExaGrid Tiered Backup Storage – entwickelt für Backup

„Wir haben festgestellt, dass immer mehr Unternehmen Backup-Lösungen der ersten Generation wie Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce und Veritas Inline-Scale-Up-Deduplizierungs-Appliances ersetzen, die nicht die Backup-Leistung und innovative Architektur von ExaGrid bieten. Dies führen wir auf die Tatsache zurück, dass sich ExaGrid als einziges Unternehmen vollständig auf Backup-Storage spezialisiert hat und unser Tiered Backup Storage-System bei Pilottests im Vergleich zu Konkurrenzlösungen besser abschneidet. Wir ersetzen weiterhin kostengünstige Primärspeicher-Festplatten von Dell, HPE und NTAP und vielen anderen Anbietern, da ExaGrid für eine längerfristige Datenspeicherung viel kosteneffizienter ist“, so Andrews. „ExaGrid wird hinter mehr als 25 Backup-Anwendungen und -Dienstprogrammen eingesetzt und bietet den branchenweit schnellsten und kosteneffizientesten Backup-Speicher. Als einzige Backup-Speicherlösung ermöglicht ExaGrid eine echte Datenwiederherstellung nach einem Ransomware-Verschlüsselungsereignis, indem sie eine netzwerkunabhängige Schicht, verzögerte Löschvorgänge und unveränderliche Objekte implementiert.“

ExaGrid stellt Tiered Backup Storage mit einer Frontend-Disk-Cache-Landing Zone bereit, der Performance Tier, die Daten für extrem schnelle Backups direkt auf der Festplatte ablegt und wiederherstellt, um so den Zeitaufwand für Wiederherstellungen und VM-Boots zu minimieren. Die Daten für die Langzeitspeicherung werden in einem mehrstufigen deduplizierten Daten-Repository, der Retention Tier, gespeichert, um die benötigte Speicherkapazität und die daraus resultierenden Kosten zu reduzieren. Dieser zweistufige Ansatz ermöglicht die höchste Backup- und Wiederherstellungsleistung bei optimaler Speicherkosteneffizienz.

Darüber hinaus bietet ExaGrid eine Scale-Out-Architektur, bei der Appliances auf unkomplizierte Weise hinzugefügt werden können, um wachsenden Datenmengen gerecht zu werden. Jede Appliance umfasst Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, so dass bei zunehmenden Datenvolumen alle erforderlichen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines Backup-Fensters von fester Länge verfügbar sind. Dieser Scale-Out-Speicheransatz macht teure Hardware-Upgrades überflüssig und ermöglicht Kombinationen von Appliances unterschiedlicher Größe und Modelle im selben Scale-Out-System, wodurch Hardwareveralterung vermieden und IT-Investitionen geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitaufbewahrungsspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Das Retention-Repository ist die kostengünstigste Lösung für die langfristige Speicherung. Seine Scale-Out-Architektur umfasst alle Geräte in einem Scale-Out-System und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure Forklift-Upgrades entfallen. ExaGrid stellt den branchenweit einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer netzwerkunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bereit. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was unsere Kunden in den Customer Success Stories über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Mary Domenichelli

ExaGrid

mdomenichelli@exagrid.com