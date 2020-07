ExaGrid präsentiert starkes Quartalsergebnis inmitten der COVID-19-Pandemie

Umfangreiche Akquisitionen neuer Kunden mit sechs- bis siebenstelligen Abschlüssen.

ExaGrid®, ein führender Anbieter gestaffelter Backup-Speicher, gab heute bekannt, dass sein geplantes Ergebnis für das am 30. Juni 2020 geendete Quartal erreicht wurde und in dem Quartal 82 neue Kunden gewonnen wurden. Zu einigen bedeutenden Geschäftsabschlüssen zählen 19 neue Kunden mit Einkäufen im sechsstelligen Bereich und ein neuer Kunde mit einem Einkauf im siebenstelligen Bereich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200714005865/de/

„Es ist eine beachtliche Errungenschaft, 82 neue Kunden während einer Pandemie zu gewinnen, von denen 20 sechs- und siebenstellige Abschlüsse darstellen, während viele Unternehmen mit dem Lockdown zu kämpfen haben. Das zeigt die Stärke des Leistungsversprechens, des Resellernetzes und der Vertriebsorganisation von ExaGrid”, sagte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid.

Partner- und Produkt-Highlights in Q2-2020



Stark sowohl in EMEA als auch auf dem amerikanischen Kontinent mit einem besonders starken Quartal in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und Australien.



Stark sowohl in EMEA als auch auf dem amerikanischen Kontinent mit einem besonders starken Quartal in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland und Australien.

Anhaltender Absatz bei mittelständischen bis großen Unternehmen, welche Veeam® Software, Commvault®, Veritas® NetBackup, Oracle RMAN Direct und andere Unternehmensbackupanwendungen einsetzen.



Anhaltender Absatz bei mittelständischen bis großen Unternehmen, welche Veeam® Software, Commvault®, Veritas® NetBackup, Oracle RMAN Direct und andere Unternehmensbackupanwendungen einsetzen.

Rekordquartal für Backup-Speicher hinter Commvault und wachsender Absatz hinter Veritas NetBackup.



Rekordquartal für Backup-Speicher hinter Commvault und wachsender Absatz hinter Veritas NetBackup.

Das Unternehmen wird eine neue Funktion am Ende dieses Quartals versenden, die Retention Time-Lock heißt und eine dynamische Lösung für die Ransomware-Wiederherstellung ist. ExaGrid’s einzigartige gestaffelte Backup-Lösung und Richtlinie zum verzögerten Löschen stellt sicher, dass Hacker langfristige Backupdaten und -speicher nicht löschen können, sodass Unternehmen ihre dauerhaften Speicher wiederherstellen und schützen können.



ExaGrid’s neu akquirierte Kunden ersetzen Dell EMC Data Domain, HPE StoreOnce und die Veritas NetBackup 5200/5300-Reihe von Deduplizierungseinrichtungen. „Wir ersetzen Niedrigpreis-Speicherplatten hinter Commvault und Veeam, da ExaGrid viel kostengünstiger ist als Dell, HPE Nimble, NTAP eSeries und Cisco 3260, wenn Kunden eine langfristige Speicherung benötigen”, sagte Andrews. „Wir sehen ein anhaltendes Wachstum hinter Commvault, Veeam und Veritas NetBackup, während das Unternehmen im Markt aufsteigt.”

Ein Backup auf preiswerten Platten ist zwar schnell und stellt Daten wieder her, bei einer langfristigen Speicherung führt jedoch die erforderliche Anzahl von Platten zu extrem hohen Kosten. Um die Anzahl von Platten für eine langfristige Speicherung zu senken, reduzieren Deduplizierungseinrichtungen die Speichermenge und -kosten. Die Deduplizierung wird jedoch in einem Inline-Verfahren auf dem Weg zu der Platte durchgeführt, was die Backups auf etwa ein Drittel der Plattenleistung verlangsamt. Die Daten werden auch nur in dedupliziertem Format gespeichert, was zu extrem langsamen Wiederherstellungen und VM-Boots führt, da die Daten für jeden Abruf wiederzusammengesetzt oder rehydriert werden müssen. Zudem sind Deduplizierungseinrichtungen Scale-Up-Speicher, welche nur Speicherkapazitäten hinzufügen, wenn Datensätze wachsen, was zu Backup-Fenstern, die weiter wachsen, wenn sich mehr Daten ansammeln, teuren umfassenden Upgrades und erzwungener Produktveraltung führt.

ExaGrid ist da anders. Es stellt einen gestaffelten Backup-Speicher mit einer Frontend-Plattencache Landing Zone, den Performance Tier, bereit, welcher Daten für einen besonders schnellen Backup direkt auf die Platte schreibt und sie für eine äußerst schnelle Wiederherstellung und VM-Boots direkt daraus wiederherstellt. Die langfristige Datenaverwahrung ist in einen deduplizierten Datenbestand, den Retention Tier, gestaffelt, um das Volumen des Bestandspeichers und die damit einhergehenden Kosten zu senken. Dieser zweifach gestaffelte Ansatz sorgt für die schnellste Backup- und Wiederherstellungsleistung bei gleichzeitig höchster Speicherkosteneffizienz.

Zudem stellt ExaGrid eine Scale-Out-Architektur bereit, in der Geräte einfach hinzugefügt werden, wenn Datensätze wachsen. Jedes Gerät umfasst einen Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, sodass bei steigenden Datenmengen alle erforderlichen Ressourcen vorhanden sind, um ein Backup-Fenster mit festgelegter Dauer aufrechtzuerhalten. Dieser Ansatz eines Scale-Out-Speichers macht teure umfassende Upgrades überflüssig und ermöglicht in dem Scale-Out-System die Nutzung verschiedener Geräte unterschiedlicher Größen und Modelle, wodurch eine Produktveraltung wegfällt, während IT-Investitionen vorab und im Laufe der Zeit geschützt werden.

Über ExaGrid

ExaGrid ist ein Anbieter gestaffelter Backup-Speicher mit einer einzigartigen Plattencache Landing Zone, langfristiger Bestandspeicher und Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für besonders schnelle Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellung. Der Bestandspeicher bietet die niedrigsten Kosten für eine dauerhafte Speicherung und die Scale-Out-Architektur umfasst alle Geräte und stellt auch bei steigenden Datenmengen ein Backup-Fenster mit fester Länge bereit, wodurch teure umfassende Upgrades und Produktveralterungen entfallen. Besuchen Sie uns auf exagrid.com exagrid.com oder bleiben Sie auf LinkedIn mit uns in Verbindung. Lesen Sie die Erfahrungen unserer Kunden und erfahren Sie, warum sie mit ExaGrid deutlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200714005865/de/

Medien:



Kristina O’Connell

ExaGrid

koconnell@exagrid.com