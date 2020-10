ExaGrid wird Finalist für drei SDC Awards

Die Nominierung unterstreicht die Stärken von ExaGrid bei Innovation, in der Branche und im Vertriebskanal

ExaGrid®, Anbieter der branchenweit einzigen mehrschichtigen Backup-Speicherlösung, wurde bei den 11.jährlichen Storage, Digitalisation and Cloud (SDC) Awards mit Schwerpunkt auf der Anerkennung und Honorierung des Erfolgs von Produkten und Dienstleistungen, die die Grundlage für die digitale Transformation bilden, in drei Kategorien nominiert. Bis zum 20. November läuft noch die Abstimmung zur Ermittlung des Gewinners der einzelnen Kategorien. Die Gewinner der diesjährigen Auszeichnungen werden am 3. Dezember 2020 bekanntgegeben.

In diesem Jahr heben die Preiskategorien, in denen ExaGrid nominiert wurde, verschiedene Stärken hervor, für die ExaGrid bekannt geworden ist. ExaGrid wurde im „Vendor Channel Program of the Year“ für sein Reseller-Partnerprogramm nominiert. Zudem wurde das Unternehmen als „Storage Hardware Innovation of the Year“ für seine Funktion Retention Time-Lock for Ransomware Recovery, die in diesem Jahr in der Software Version 6.0 von ExaGrid herausgekommen ist, ausgezeichnet. Eine weitere Würdigung erhielt ExaGrid mit der Nominierung für den „Storage Company of the Year“ Award.

„Wir fühlen uns wirklich geehrt, Finalist dieser drei Preiskategorien zu sein, denn sie betreffen in der Tat die verschiedenen Bereiche unseres Unternehmens, durch die wir uns auszeichnen“, sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. „Damit sind wir mit den anderen für die diesjährigen SDC-Awards nominierten erstklassigen Namen der Speicher-, Digitalisierungs- und Cloud-Branche in bester Gesellschaft und wir sind gespannt, für welche Unternehmen, Dienstleistungen und Produkte sich die Wähler entscheiden. Mit unserer neuen Funktion Retention Time-Lock für Ransomware Recovery setzen wir uns als Speicher hinter der Backup-Anwendung noch deutlicher von der Dell EMC Data Domain und billigen Primärspeicherplatten ab.“

ExaGrid arbeitet weiter an innovativen Produktfunktionen zur Lösung von Problemen, mit denen die Kunden bei der Datensicherung häufig konfrontiert sind. ExaGrid arbeitet mit mehr als 25 Backup-Anwendungen und Utilities. In diesem Jahr hat ExaGrid die Version 6.0 herausgebracht, in der nicht nur die Benutzeroberfläche, sondern auch die Deduplizierungs- und Replikationsleistung mit verschiedenen Backup-Anwendungen verbessert wurde und die insbesondere das Retention Time-Lock for Ransomware Recovery umfasst. Damit ist dies die einzige Lösung, die eine Ransomware-Recovery-Strategie mit verzögertem Löschen aus dem Backup-Speicher bietet. ExaGrid kombiniert unveränderliche Objekte, eine nicht auf das Netzwerk ausgerichtete Stufe (Tier) und eine verzögerte Löschung zum Schutz vor einer Löschung und Verschlüsselung von Datensicherungen durch Ransomware.

ExaGrid bietet die branchenweit einzige mehrschichtige Backup-Speicherlösung. Sein Festplatten-Cache, die Landing Zone, für Datensicherung und Wiederherstellung besteht aus Kostengründen aus einem gestaffelten Langzeit-Repository sowie einer Scale-Out-Speicherarchitektur, die bei steigendem Datenvolumen nach oben skaliert werden kann. ExaGrid bietet durch eine Kombination aus sehr schneller Backup- und Wiederherstellungsleistung mit einem kostengünstigen Speicher für die langfristige Speicherung das Beste aus beiden Welten.

