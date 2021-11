ExOne gibt bekannt, dass das Schweizer Start-up-Unternehmen Neoshapes das erste von mehreren InnoventPro™-Systemen zum 3D-Druck von Gold erworben hat

Erfolgreicher 3D-Druck (Binder Jetting) von Edelmetallen wie Gold und Silber eröffnet revolutionäre neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Luxusartikelbranche in Großserien

Die ExOne Company (Nasdaq:XONE), der globale Marktführer für industrielle 3D-Drucker mit Sand und Metallen unter Anwendung der Binder-Jetting-Technologie, gab heute bekannt, dass das Start-up-Unternehmen Neoshapes SA aus Genf in der Schweiz den neuen InnoventPro 3L für den 3D-Druck von Luxusartikeln in unterschiedlichen Gold-, Platin- und Silberlegierungen erworben hat.

Neoshapes wurde von erfahrenen Führungskräften aus der Luxusartikelbranche gegründet, und ExOne hat nun den Machbarkeitsnachweis für den Druck dieser Edelmetalle auf einem Gerät des Modells ExOne Innovent+® erbracht.

Im nächsten Jahr wird Neoshapes die Technologie zur additiven Fertigung von Metallen mit dem brandneuen 3D-Drucker InnoventPro™ 3L, der vom 16. bis 19. November an der Formnext 2021 in Frankfurt am Main zum ersten Mal vorgestellt wird, in großem Maßstab anwenden.

Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Neoshapes und ExOne wird die erstklassige Qualität, Produktivität und Wirtschaftlichkeit des 3D-Drucks in die anspruchsvolle Welt von Luxusartikeln und Schmuckwaren einbringen.

„Unser Team bei Neoshapes hat vor, ein ehrgeiziges F&E-Projekt durchzuführen, das sämtliche Aspekte der Fertigung abdeckt, sodass Luxusmarken endlich von der wiederholten Chargenfertigung von revolutionären Designs mit beispiellos schneller Produkteinführungszeit profitieren können“, sagte Stéphane Vigié, Vorstandsmitglied bei Neoshapes.

Mehr über das Modell InnoventPro erfahren Sie unter exone.com/innoventpro.

