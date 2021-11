Die beiden extra großen 3D-Drucksysteme für Metall werden von Printy betrieben, einer Abteilung der Pressburg Mint, die für den 3D-Druck von Numismatik- und Anlagemünzen sowie anderen Waren für Kunden im Rahmen ihres neu eingeführten 3D-Druckdienstes geschaffen wurde



Eine der Maschinen wird dem 3D-Druck von Silber 925, einem Edelmetall, gewidmet sein, während die andere Anlage Teile aus 316L-Edelstahl und anderen Materialien für Kunden druckt



Der ExOne Binder Jet 3D-Druck wird es Pressburg Mint ermöglichen, der jahrhundertealten Tradition der Prägung, die seit ihrer Gründung vor 2500 Jahren im Wesentlichen dieselbe Herstellungstechnik verwendet, fortschrittliche neue Designs wie z. B. 3D-förmige Münzen, zu ergänzen



Die erste einer Reihe von Ultrahochrelief-Silbermünzen mit einem gekrönten Löwen mit Spiegelglanz und blauen Diamanten wird auf der Formnext 2021 in Frankfurt, Deutschland, ausgestellt



The ExOne Company (Nasdaq:XONE), der weltweit führende Anbieter von industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie, gab heute bekannt, dass zwei der ersten fünf verkauften X1 160Pro Metall-3D-Drucker von der Pressburg Mint, Slowakei, gekauft wurden.

Die Pressburg Mint ist ein modernes Privatunternehmen, das die Prägegeschichte der slowakischen Hauptstadt Bratislava wieder aufleben lässt, die 1430 das Münzrecht erhielt und einst Münzen für das Heilige Römische Reich und Österreich-Ungarn prägte. Obwohl die historische Münzstätte im 18. Jahrhundert ihre Tätigkeit einstellte, wurde das Münzrecht nie abgeschafft. Die Pressburg Mint wurde gegründet, um diese reiche Tradition fortzusetzen.

„Unsere beiden X1 160Pro-Systeme werden es uns ermöglichen, unsere Designs mit Metall-3D-Druck in vollem Produktionsmaßstab in Mitteleuropa auf die nächste Stufe zu heben“, sagte Radoslav Behul, CEO von Printy bei der Pressburg Mint. Er schreibt ExOne zu, Printy bei der Entwicklung von Silber 925 für den Binder-Jet-3D-Druck geholfen zu haben und stellte fest, dass Hochreliefmünzen mit traditionellen Techniken schwer auszuführen sind, was sie für Sammler besonders wertvoll macht.

Auf der Formnext 2021 in Halle 12.0, Stand A133, wird die erste Printy-Serie von hochreliefierten, gekrönten Löwenmünzen in Silber in limitierter Auflage zu sehen sein. Printy wird auch 3D-gedruckte Binder Jet-Teile auf dem ExOne-Stand in Halle 12.0, Stand D69 ausstellen.

