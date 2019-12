EXPEDIA - Die zweite Chance

Expedia Group Inc. - WKN: A1JRLJ - ISIN: US30212P3038 - Kurs: 113,520 $ (NASDAQ)

Nach den extrem enttäuschenden jüngsten Quartalszahlen von Anfang November kam die Aktie massiv unter Druck. kann sich aber in den vergangenen Tagen wieder erholen.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Nachdem die Aktie im Anschluss an die schlechten Quartalszahlen bis auf 95 USD abgerutscht war, konnte sie sich in den vergangenen Wochen stetig erholen. Dabei konnte die 100 USD-Marke zurückerobert werden.

In der letzten Handelswoche kämpften sich die Käufer dann wieder in die Nähe des EMA50 im Tageschart. Dieser korrespondiert in etwa mit dem Eröffnungsniveau am 7. November, dem Tag nach der Veröffentlichung der angesprochenen Quartalszahlen.

Dieser Bereich um 113 bis 116 USD ist daher kurzfristig als relevanter Widerstandsbereich einzustufen. Solange den Käufern kein Tagesschluss oberhalb von 116 USD gelingt, dominieren hier in den kommenden Handelstagen wieder die Abwärtsrisiken in den Bereich 100 bis 105 USD. Erst oberhalb von 116,00 USD entsteht neues Aufwärtspotenzial.

Expedia Aktie Chartanalyse (Tageschart)

Offenlegung wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den folgenden besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Analyse investiert: Expedia Group Inc. (short)

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)