Experian stellt eine 25-prozentige Zunahme der Online-Aktivitäten seit Covid-19 fest

Die Verbraucher tätigen weiterhin Online-Transaktionen und der Trend lässt nicht nach

Der durch die Pandemie beschleunigte Anstieg digitaler Transaktionen wird anhalten und Unternehmen müssen ihre Geschäftstätigkeit bis ins Jahr 2022 weiter umstellen. Laut dem neuesten Global Insights Report von Experian ist die Online-Aktivität seit Covid-19 um 25 Prozent gestiegen und diese Zahl bleibt unverändert.

„In den letzten 12 Monaten haben wir den signifikanten und nachhaltigen Wandel hin zu E-Commerce und digitalen Finanzdienstleistungen beobachtet“, sagte Steve Wagner, Global Managing Director von Decision Analytics bei Experian. „Der Anstieg der digitalen Aktivitäten ist anhaltend geblieben, und die Verbraucher bleiben auch nach der Rückkehr des physischen Einkaufs und des Bankgeschäfts online.“

Die Studie ergab auch, dass die Loyalität der Verbraucher zu Online-Geschäften abnimmt, wenn die Menschen wieder mehr Geld ausgeben. 61 Prozent der Verbraucher geben an, bei demselben Online-Dienstleister zu bleiben, den sie vor der Pandemie genutzt haben. Das ist ein Rückgang von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

„Eine schwindende Kundentreue zusammen mit gestiegenen Kundenerwartungen und verstärktem Wettbewerb könnten potenzielle Umsatzeinbußen oder -gewinne bedeuten. Unternehmen müssen Lösungen finden, um das digitale Engagement und die Kundenakquise zu verbessern“, fügte Wagner hinzu.

Unternehmen nutzen fortschrittliche Technologien, um das digitale Kundenerlebnis zu verbessern und ihr Geschäft auszubauen, einschließlich digitaler Kreditrisikoentscheidungen, passiver Authentifizierung, künstlicher Intelligenz und mehr. Laut unserer Studie investieren 90 Prozent der Unternehmen in die Geschäftsautomatisierung, 76 Prozent verbessern oder überarbeiten ihre Analysemodelle und 65 Prozent beabsichtigen, ihre Betrugsbudgets zu erhöhen.

Zur Entwicklung der Studie befragte Experian 3.000 Verbraucher und 900 Unternehmen in 10 Ländern auf der ganzen Welt wie z. B. Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Singapur, Spanien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten zu Erkenntnissen in Bezug auf Verbraucher- und Geschäftsaussichten, finanzielles Wohlergehen, Online-Verhalten und mehr. Dieser Bericht ist die vierte Welle in einer Längsschnittstudie, in der die wichtigsten Veränderungen im Verbraucherverhalten und der Geschäftsstrategie durch Covid-19 untersucht werden.

Fast 10 Prozent der Verbraucher geben mehr aus und legen weniger für den Ruhestand oder für Notfälle zurück als noch vor einem Jahr



Die Hälfte der Verbraucher (49 %) führt regelmäßig persönliche Bank- und Zahlungsaktivitäten online durch



Die Einführung von KI ist von 69 % auf 74 % und maschinelles Lernen von 68 % auf 73 % in einem Jahr gestiegen



50 Prozent der Unternehmen prüfen die Nutzung erweiterter Datenquellen



Laden Sie den neuesten Global Insights Report herunter, um mehr über die Ergebnisse von Experian Decision Analytics zu erfahren.

