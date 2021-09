Experte: Merkel zeigt 'strategische Geduld' im Umgang mit Polen

WARSCHAU (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel hat nach Einschätzung eines Experten im Laufe ihrer Amtszeit einen überwältigenden Einfluss auf das deutsch-polnische Verhältnis gehabt. "Sie hat das, was man strategische Geduld nennt" sagte Janusz Reiter, früherer Botschafter Polens in Deutschland, der Deutschen Presse-Agentur. Diese Geduld und Merkels Zielstrebigkeit seien für das komplizierte Verhältnis der beiden Länder sehr wichtig gewesen.

Wenn es hart auf hart komme, setze Merkel aber auch deutsche Interessen gegen die Kritik und Bedenken anderer durch, sagte Reiter weiter. Dies habe sich im Fall der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 gezeigt. In Polen stoße dieses Projekt parteiübergreifend auf Ablehnung.

Merkel reist am Samstag nach Warschau. Geplant ist dort ein Gespräch mit Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Ein Schwerpunkt des Treffens wird nach Angaben der polnischen Regierung die Situation an Polens Grenze zu Belarus sein. Die Regierungen von Polen, Litauen und Lettland beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge an die EU-Außengrenze zu bringen./dhe/DP/zb