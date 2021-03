Experte: Über Ostern wirklich Treffen auslassen

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen sich Menschen einem Wissenschaftler zufolge an die Kontaktbeschränkungen über Ostern auch wirklich halten. Die Infektionszahlen nach Weihnachten und Silvester hätten gezeigt, dass geltende Bestimmungen vielfach maximal ausgereizt oder überschritten würden, sagte der Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Lehr rechnet damit, dass die von Bund und Ländern geplanten Ladenschließungen an Gründonnerstag und in abgespeckter Form auch am Karsamstag einen Ansturm auf Geschäfte vor dem langen Wochenende lediglich verschieben werden. Insofern stecke in den Beschlüssen auch "Augenwischerei", sagte Lehr. Die Menschen müssten die Maßnahmen auch wirklich umsetzten und sich an Regeln halten.

Der Professor für klinische Pharmazie verantwortet einen Covid-19-Simulator, der Vorhersagen der Corona-Infektionen samt Krankenhausbettenbelegung, intensivmedizinischer Behandlung, Beatmung und Todesraten in den einzelnen Bundesländern und die Abschätzung von nicht-pharmazeutischen Interventionen ermöglichen soll.