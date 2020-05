Experten erwarten dramatisch höhere US-Arbeitslosenquote für April

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung gibt am Freitag (14.30 Uhr MESZ) die Arbeitslosenquote für den Monat April bekannt, die infolge der Coronavirus-Pandemie deutlich angestiegen sein dürfte. Experten zufolge dürfte die Arbeitslosenquote bei mindestens 15 Prozent liegen, ein Berater von US-Präsident Donald Trump hatte sogar unlängst gewarnt, die Quote könne 19 oder gar 20 Prozent betragen.

Seit der Zuspitzung der Krise Mitte März haben in den Vereinigten Staaten mehr als 33 Millionen Menschen ihren Job verloren. In der Woche bis zum 2. Mai stellten zuletzt rund 3,2 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte.

Die Arbeitslosenquote in der größten Volkswirtschaft der Welt hatte im Februar noch bei 3,5 Prozent gelegen, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten. Im März war die Quote auf 4,4 Prozent angestiegen. Die Zunahme fiel noch relativ gering aus, weil die Statistik nicht mit der Geschwindigkeit der Jobverluste Schritt halten konnte. Die Zahlen für März dürften daher am Freitag revidiert werden. Auch die Daten zur Arbeitslosenquote im April werden wegen verzögerter Datenerhebung nur die Lage bis Mitte des Monats darstellen. Sie dürften die Situation am Arbeitsmarkt daher nicht im ganzen Ausmaß widerspiegeln.

Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett hatte am Dienstag im Gespräch mit dem Nachrichtensender CNN gewarnt, den USA drohe die schlimmste Arbeitslosenquote seit der Weltwirtschaftskrise vor fast 100 Jahren. Die Corona-Krise sei ein "enormer negativer Schock", sagte Hassett. Fast alle 50 US-Bundesstaaten hatten wegen der Pandemie im März Ausgangsbeschränkungen verhängt, weswegen das öffentliche Leben für die große Mehrheit der Menschen im Land zum Erliegen gekommen ist./jbz/DP/fba