Explosion von mehreren Tanklastern in Westiran - Ursache noch unklar

TEHERAN (dpa-AFX) - In der westiranischen Stadt Kermanschah sind am Dienstag mehrere Tanklaster explodiert. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ilna wurden die Explosionen in der Industriezone Dolatabad von den örtlichen Behörden bestätigt. Das Feuer sei noch nicht unter Kontrolle, die Ursache sei auch noch unklar, hieß es zunächst am Dienstag. Die Tanker gehörten laut Behörden nicht dem iranischen Ölministerium, sondern einem privaten Unternehmen./str/fmb/DP/mis