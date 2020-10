Exportboom hilft Südkorea aus der Rezession

Seoul (Reuters) - Südkorea hat die Corona-Rezession dank boomender Exporte hinter sich gelassen.

Das Bruttoinlandsprodukt der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wuchs im Sommerquartal um 1,9 Prozent zum vorangegangenen Vierteljahr, wie die Zentralbank in Seoul am Dienstag mitteilte. Im Frühjahr hatte es wegen der Pandemie mit 3,2 Prozent den stärksten Konjunktureinbruch seit mehr als einem Jahrzehnt gegeben. Für das Comeback sorgte vor allem die weltweit steigende Nachfrage nach südkoreanischen Waren: Die Exporte wuchsen mit 15,6 Prozent so stark wie seit 1986 nicht mehr. In dem Land sind exportstarke Unternehmen wie der Autobauer Hyundai oder der Elektronikriese Samsung beheimatet. Der private Konsum schrumpfte hingegen um 0,1 Prozent.

Die Wirtschaft beginne sich zu normalisieren, sagte Finanzminister Hong Nam-ki. "Das ermutigt uns, die Krise zu überwinden." Experten rechnen trotz der Aufholjagd im Gesamtjahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um etwa ein Prozent. "Dies wäre zwar der schlechteste Wert seit 1998, aber es würde Korea auch in diesem Jahr zu einer der leistungsstärksten Volkswirtschaften der Welt machen", sagte Ökonom Alex Holmes von Capital Economics. Risiken sieht er für die Exporteure vor allem wegen der steigenden Corona-Neuinfektionen in den Vereinigten Staaten und Europa, unter der die globale Nachfrage leiden könnte.

Die Zentralbank hatte wegen der Rezession ihren Leitzins auf das Rekordtief von 0,5 Prozent gesenkt, um mit billigem Geld die Wirtschaft anzuschieben. Die Regierung hat zudem milliardenschwere Hilfspakete geschnürt, um bei der Erholung zu helfen.