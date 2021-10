Exscientia plc (Nasdaq:EXAI), ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mithilfe von KI widmet, gab heute bekannt, dass der Erstausgabepreis für das aufgestockte öffentliche Zeichnungsangebot in den Vereinigten Staaten von 13.850.000 American Depositary Shares („ADS“) bzw. 13.850.000 Stammaktien 22,00 $ pro ADS beträgt, und damit ein Bruttoerlös von insgesamt etwa 304,7 Mio. $ erzielt wird. Alle im Rahmen des Angebots verkauften ADS wurden von Exscientia angeboten. Der Handel mit den ADS wird voraussichtlich ab dem 1. Oktober 2021 unter dem Kürzel „EXAI“ am Nasdaq Global Select Market beginnen. Darüber hinaus hat Exscientia den Konsortialbanken die Option eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen bis zu 2.077.500 weitere ADS zum Ausgabepreis abzüglich Emissionsabschlägen und Provisionen zu erwerben. Es wird beabsichtigt, das Angebot am oder um den 5. Oktober 2021 abzuschließen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Neben dem Verkauf von ADS im Rahmen des öffentlichen Angebots meldete das Unternehmen den gleichzeitigen Verkauf von weiteren 7.272.727 ADS zum Ausgabepreis von 22,00 $ pro ADS mittels Privatplatzierungen an SVF II Excel (DE) LLC oder Softbank und die Bill & Melinda Gates Foundation, mit dem ein Bruttoerlös von 160,0 Mio. $ erzielt wird. Der Verkauf dieser ADS wird nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geltenden Fassung registriert und unterliegt einer Veräußerungsbeschränkung von 180 Tagen.

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities und Barclays Capital Inc. begleiten das Angebot als Joint Book-Running Managers.

Die Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde am 30. September 2021 wirksam. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts. Sobald verfügbar, kann das endgültige Prospekt zu dem Angebot von einem der Joint Book-Running Managers für das Angebot angefordert werden: Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, Telefon: 866-471-2526, Fax: 212-902-9316, E-Mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, telefonisch unter 866-718-1649 oder per E-Mail an prospectus@morganstanley.com; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention: Prospectus Department, oder E-Mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; oder Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefonisch unter 1-888-603-5847 oder per E-Mail an barclaysprospectus@broadridge.com. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass dieser Prospekt kein „Prospekt“ im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 ist und nicht von einer zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums oder im Vereinigten Königreich geprüft wurde.

Die bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) für diese Wertpapiere eingereichte Registrierungserklärung wurde von dieser für wirksam erklärt. Die Registrierungserklärung ist über die Website der SEC unter www.sec.gov zugänglich. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf in einem Rechtsraum statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer entsprechenden Börsenzulassung im Rahmen der Wertpapiergesetzgebung eines solchen Rechtsraums ungesetzlich wäre.

Diese Mitteilung und das Angebot richtet sich in allen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (der „EWR“) ausschließlich an Personen, bei denen es sich um „qualifizierte Anleger“ („Qualifizierte Anleger“) im Sinne der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129) handelt. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung und das Angebot ausschließlich an „qualifizierte Anleger“ im Sinne der britischen Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des innerstaatlichen Rechts ist) (i) die über berufliche Erfahrung im Zusammenhang mit Investitionen gemäß Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in ihrer geltenden Fassung (die „Order“) verfügen, (ii) vermögende Personen, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order fallen, bzw. (iii) anderen Personen, denen die Unterlagen in rechtmäßiger Weise zur Verfügung gestellt werden dürfen (sämtlich vorgenannte Personen werden als „relevante Personen“ bezeichnet).

Personen (i) im Vereinigten Königreich, bei denen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einem Mitgliedstaat des EWR, bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilung handeln und sich nicht darauf stützen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit im Zusammenhang mit dieser Mitteilung ist nur zugänglich für und wird nur getätigt mit (i) relevanten Personen im Vereinigten Königreich und (ii) qualifizierten Anlegern in anderen EWR-Mitgliedsländern.

Über Exscientia

Exscientia ist ein Pharmatechnologieunternehmen, das sich der Entdeckung, dem Design und der Entwicklung der bestmöglichen Medikamente auf die schnellste und effektivste Weise mithilfe von KI widmet. Exscientia hat die erste funktionale Plattform für Präzisions-Onkologie überhaupt entwickelt, die in einer prospektiven klinischen Interventionsstudie erfolgreich die Wahl der Behandlung begleitet und die Ergebnisse für die Patienten verbessert, und durch KI entwickelte niedermolekulare Verbindungen bis zur klinischen Entwicklung voranbringt. Unsere Pipeline unterstreicht unsere Fähigkeit, wissenschaftliche Konzepte schnell in präzise entwickelte therapeutische Kandidaten umzusetzen. Mit Blick auf unsere mehr als 25 Projekte treten die ersten drei KI-entwickelten Wirkstoffkandidaten in die klinische Phase 1 ein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der „Safe Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter Aussagen im Zusammenhang mit den Erwartungen von Exscientia hinsichtlich der Aufnahme der Börsennotierung von ADS am Nasdaq Global Select Market und des Abschlusses des geplanten Wertpapierangebots. Wörter wie „antizipiert“, „glaubt“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „projiziert“, „antizipiert“ und „zukünftig“ oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten mit Blick auf die Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass das oben beschriebene geplante Wertpapierangebot zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt vollzogen wird. Der Abschluss des geplanten Angebots und dessen Bedingungen hängen von zahlreichen Faktoren ab, von denen viele außerhalb der Einflussmöglichkeiten von Exscientia liegen, darunter unter anderem den Marktbedingungen, dem Scheitern der üblichen Abschlussbedingungen und den Risikofaktoren und anderen Angelegenheiten, die in den von Exscientia bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Exscientia ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Investoren:



Sara Sherman

investors@exscientia.ai



Medien:



Amanda Galgay

media@exscientia.ai