EXXON - Ausbruch wird bestätigt

Die Exxon-Aktie fiel im März 2020 auf die Unterstützung bei 29,75 USD zurück und näherte sich dieser im Oktober 2020 erneut an. Seitdem befindet sie sich in einer steilen Rally. Dabei kam es Anfang Januar 2022 zum Ausbruch über eine obere Pullbacklinie und Ende Januar zum Ausbruch über den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Nach einem Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend zieht der Aktienkurs seit letzter Woche wieder stark an. Gestern notierte der Wert im Hoch bei 91,50 USD, konnte dieses Niveau aber nicht ganz halten. Zuletzt notierte die Aktie im Dezember 2016 höher.

Zum Handelsauftakt in den USA setzten sich die gestern begonnen Gewinnmitnahmen fort. Die Aktie startet mit einem Minus von rund 3 % in den Handel.

Weitere Kaufwelle möglich

Kurzfristig befindet sich die Exxon-Aktie in einer Konsolidierung. Diese könnte aber bald enden. Im Idealfall kommt es am letzten Zwischenhoch bei 83,08 USD wieder zu Käufen. Anschließend wäre ein Anstieg an das Allzeithoch bei 104,76 USD möglich.

Ein Rückfall unter eine Unterstützungszone um 73,12 USD wäre allerdings ein klar negatives Zeichen für die Bullen. In diesem Fall wären im ersten Schritt Abgaben gen 66,55 USD möglich. Später könnte es zu weiteren Abgaben kommen.

Fazit: Die laufenden Gewinnmitnahmen könnten neue Einsteigschancen mit sich bringen.

