Exxon Mobil: Auf 16-Jahres-Tief

Ölkonzerne sind extrem stark von den Ölpreisen auf dem Weltmarkt abhängig, die Sternstunde erlebte der US-Ölmulti Exxon Mobil beispielsweise Mitte 2014 und markierte bei 104,76 US-Dollar seinen Höhepunkt. Anschließend schlug das Wertpapier einen Abwärtstrend ein, hielt sich aber bis vor Kurzem in der vorausgegangenen Seitwärtsspanne der letzten Jahre. Doch in dem gelaufenen Monat bedingt durch den Ausverkauf ausgelöst durch die Corona-Epidemie rutsche das Papier unter 56,00 US-Dollar heraus und verließ somit die seit 2005 bestehende Unterstützung. Weitere Verluste folgten auf die Verlaufshochs aus dem Jahr 2000 um 47,72 US-Dollar. Dabei dürfte es jedoch nicht bleiben, der neuerliche Kurssturz bei Öl zu Beginn dieser Handelswoche dürfte noch weiteren Druck auf die Aktie ausüben.

Steil gen Süden

An eine nachhaltige und rasche Stabilisierung an den Verlaufshochs aus dem Jahr 2000 ist kaum zu denken, weitere Abschläge müssen zunächst in den Bereich von 41,10, darunter sogar auf ein Niveau von 37,80 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Womöglich kommt Exxon Mobil erst an den Jahrestiefs aus 2002 um 29,79 US-Dollar zum Stehen. Für all diese kurzen Wegstrecken kann über ein fortgesetztes Short-Investment gewinnbringend partizipiert werden. Dabei sollten jedoch wegen der anhaltenden Volatilität kleinere Handelsgrößen in Betracht gezogen werden. Ein überraschender Kursanstieg zurück über 56,00 US-Dollar könnte das Chartbild kurzfristig aufhellen, der seit 2014 bestehende Abwärtstrend bliebe hierdurch aber weiter intakt.

Exxon Mobil (Monatschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 50,00 // 51,93 // 52,80 // 54,50 // 56,00 // 57,07 US-Dollar Unterstützungen: 45,00 // 44,20 // 42,75 // 41,59 // 39,91 // 38,93 US-Dollar

Fazit

Sollte das Wertpapier von Exxon Mobil weiter abwärts tendieren, sind weitere Abschläge auf 41,10 und darunter auf 37,80 US-Dollar einzuplanen. Als Verlustbegrenzung sollte aufgrund der Volatilität das Niveau von vorerst 55,00 US-Dollar in diesem Fall aber noch nicht unterschritten werden.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.