Exxon Mobil gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Energiekonzern Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, NYSE: XOM) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,88 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Die Ausschüttung für das erste Quartal erfolgt am 10. März 2022 (Record date ist der 10. Februar 2022), wie am Mittwoch berichtet wurde.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Exxon Mobil 3,52 US-Dollar an die Investoren aus. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 74,17 US-Dollar (Stand: 26. Januar 2022) 4,75 Prozent. Exxon Mobil zahlt seit dem Jahr 1911 eine Dividende. Im Oktober 2021 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um knapp 1,2 Prozent oder 1 Cent.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz bei 73,79 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 46,2 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Oktober berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn (U.S. GAAP) von 6,75 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 680 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Die Zahlen zum vierten Quartal 2021 werden am 1. Februar präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 21,21 Prozent im Plus (Stand: 26. Januar 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 317,22 Mrd. US-Dollar.

