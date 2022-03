Exxon Mobil Long: 47 Prozent Chance!

Durch den hohen Ölpreis werden Energieriesen wie Chevron und Exxon attraktiv. Der Krieg in der Ukraine hat drastische Folgen für den Energiemarkt. Die Preise für Öl und Gas sind seit Jahresbeginn um rund 30 Prozent gestiegen. Gleichzeitig bemüht sich Europa um eine größere Unabhängigkeit von fossilen Energien und intensiviert seine Anstrengungen für eine Energiewende. Beim Öl beträgt die tägliche russische Produktion sieben Millionen Barrel. Sollten sich die westlichen Staaten dort zu Sanktionen entschließen, wäre der Wegfall der russischen Exporte auf dem Weltmarkt nur schwer auszugleichen. Dann besteht die Gefahr, dass die Preise weiter überschießen. Die Marktentwicklung bleibt sehr volatil und hängt stark von der aktuellen Nachrichtenlage ab.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Exxon Mobil ist aktuell mit seinem Kurs bei rund 81 US-Dollar nicht weit von seinem All Time High in Höhe von 104,76 US-Dollar vom Juni 2014 entfernt. Der Titel hat seit Anfang Januar 2021 einen Aufwärtstrend ausgebildet und notiert im obersten Bereich des Trendkanals. Von hier aus ist auch eine moderate Seitwärtskonsolidierung möglich, ohne den Trend zu brechen. Es ist aber auch eine weitere Verknappung aufgrund des Ukraine-Feldzuges und der Reaktion des Westens denkbar, keine fossilen Kraftstoffe mehr von Russland zu beziehen. Genauso könnte Russland die Lage weiter eskalieren und den sprichwörtlichen Öl-Hahn zudrehen. In diesen Fällen könnte der Widerstand um das partielle Hoch bei 81,70 US-Dollar überwunden werden und der Kurs könnte in Richtung 89,01 US-Dollar hochlaufen. Mit seinem erwarteten KGV 2022 von aktuell 11,90 erscheint der Wert nicht überteuert. Aufgrund der Energiewende wird weltweit weniger in die Förderung von fossilen Energieträgern investiert, wodurch es wie im aktuellen Fall zu weiteren Verknappungen kommen könnte.

Exxon Mobil Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 81,70 // 89,01 US-Dollar Unterstützungen: 75,20 // 65,01 US-Dollar

Fazit

Der Öl- und Gasriese Exxon Mobil gilt als ein Profiteur der aktuellen Krise durch die Invasion der Russen in die Ukraine. Die Aktie hat ausgehend vom Januar 2021 bis zum gestrigen Handelstag einen Aufwärtstrend ausgebildet und notiert im obersten Zehntel des Trendkanals. Zumindest in den nächsten Tagen stehen die Zeichen auf Sturm, was den Aktienkurs weiter unterstützen sollte.

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie von Exxon Mobil bis auf 90,05 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN UH544W) überproportional mit einem Omega von 4,20 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 29 % und dem Ziel bei 90,05 US-Dollar (1,65 Euro beim Optionsschein) bis zum 13.04.2022 ist eine Rendite von rund 47 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 74,02 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 38 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,23 zu 1, wenn bei 74,02 US-Dollar (0,69 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: UH544W Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,10 - 1,11 Euro Emittent: UBS Basispreis: 75,00 US-Dollar Basiswert: Exxon Mobil Corp. akt. Kurs Basiswert: 80,52 US-Dollar Laufzeit: 17.03.2023 Kursziel: 1,65 Euro Omega: 4,20 Kurschance: + 47 Prozent Quelle: UBS

