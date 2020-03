Exxon Mobil zahlt Dividende an die Aktionäre aus

Der amerikanische Energieriese Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, NYSE: XOM) zahlt am heutigen Dienstag eine Dividende von 0,87 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Record date war der 11. Februar 2020.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Exxon Mobil 3,48 US-Dollar an die Investoren aus. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 41,86 US-Dollar (Stand: 9. März 2020) 8,31 Prozent.

Im April 2019 erhöhte das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 6,1 Prozent oder 5 Cents. Exxon Mobil zahlt seit dem Jahr 1911 ununterbrochen eine Dividende aus. In den letzten 37 Jahren wurde die Dividende kontinuierlich jedes Jahr angehoben.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 lag der Umsatz bei 67,17 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 71,90 Mrd. US-Dollar), wie am 31. Januar berichtet wurde. Der Gewinn (U.S. GAAP) lag bei 5,69 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert an der Börse in New York mit 40,01 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 177,2 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de