Eyemaxx setzt Prognose aus und verzichtet auf Dividende

Die Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) setzt vor dem Hintergrund der aktuell deutlich reduzierten Visibilität der weiteren Geschäftsentwicklung aufgrund der „Corona-Krise“ ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 aus, wie am Donnerstag berichtet wurde.

Bisher hatte Eyemaxx für das laufende Geschäftsjahr eine moderate Steigerung des Ergebnisses nach Steuern angekündigt. Der - nach derzeitigem Stand - für den 16. Juni 2020 geplanten Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, den Bilanzgewinn vollständig auf neue Rechnung vorzutragen und somit auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten.

Eyemaxx wurde 1996 gegründet und beschäftigt derzeit rund 60 Mitarbeiter. Die Eyemaxx Real Estate AG mit Sitz in Aschaffenburg ist ein Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa.

Redaktion MyDividends.de