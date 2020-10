EZB - Banken erwarten anziehende Kreditnachfrage zum Jahresende

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Angesichts der Coronakrise hat die Nachfrage nach Firmenkrediten in der Euro-Zone im Sommer nachgelassen.

Der Liquiditätsbedarf der Unternehmen sei nicht mehr so groß wie zu Beginn der Pandemie im Frühjahr gewesen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter 143 Banken mit. Für das vierte Quartal rechnen die Geldhäuser allerdings mit einem Nachfrageanstieg bei Firmenkrediten - insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen.

Ihre Vergabestandards für Firmenkredite verschärften die Banken laut EZB-Umfrage im Euro-Raum im dritten Jahresviertel. Für das vierte Quartal rechnen sie mit einer weiteren Verschärfung. Dahinter stecke die Sorge um die wirtschaftliche Erholung, zumal einige Branchen weiter als anfällig gelten. Auch herrsche Unsicherheit, ob fiskalische Maßnahmen zum Anschieben der Konjunktur verlängert würden.

Die EZB befragt viermal im Jahr die Banken im Währungsraum zu ihrem Kreditgeschäft. Die Umfrage fand diesmal zwischen dem 21. September und dem 6. Oktober statt.