EZB - Banken sollen Kapitalpolster für Kreditvergabe nutzen

Frankfurt (Reuters) - Die EZB fordert die Banken dazu auf, Kapitalpuffer in der Coronakrise zur Stabilisierung des Kreditgeschäfts zu nutzen.

Der oberste EZB-Bankenaufseher Andrea Enria trat am Freitag in einer virtuellen Treffen mit Bankenvertretern Sorgen entgegen, die Notenbank werde ein rasche Auffüllung der Kapitalpolster fordern. "Ich möchte allen Beteiligten mitteilen, dass wir bemüht sind, einen wohldurchdachten und glaubwürdigen Weg zur Normalität zu weisen", sagte der Italiener.

Die Regulierer verbinden mit Kapitalpolstern auch die Absicht, dass das Kreditgeschäft unabhängig vom Auf und Ab der Wirtschaft stabilisiert wird. So sollen die Banken in wirtschaftlich guten Zeiten Kapitalpuffer aufbauen, um diese dann in Krisenzeiten zur Aufrechterhaltung ihrer Kreditvergabe verwenden zu können.

EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hatte jüngst gewarnt, die Coronakrise stelle die Bankenbranche vor beträchtliche Herausforderungen, falls es vermehrt zu Kreditausfällen und Firmenpleiten kommen sollte. Angesichts dieser Aussichten treibt die Europäische Zentralbank (EZB) offenbar konkrete Pläne für eine Art Bad Bank zum Abfedern möglicher neuer wirtschaftlicher Schockwellen in der Corona-Pandemie voran. Wie Insider der Nachrichtenagentur Reuters sagten, ist dazu eine Projektgruppe eingesetzt worden. Diese habe Vorbereitungen für eine europäische Sammelstelle verstärkt, in der Hunderte Milliarden Euro an toxischen Krediten landen könnten.