EZB beruhigt die Märkte: DAX am Ende im Gewinn

Neues Mehrmonatstief im DAX

Erneute Abgaben hatten den größten Teil des Handels im DAX heute bestimmt. In der Vorbörse stand der Index noch einmal tiefer als zur Wochenmitte, als wir bereits die 15.600 Punkte angelaufen waren. Mit einem ersten Rutsch in der Vorbörse wurde das Tief aus dem August unterschritten und direkt der Abgabedruck fortgesetzt.

Erste Szenarien und die Termine des Tages zeigte Andreas Bernstein im Livestream am Morgen auf und prognostizierte die weiteren Unterstützungen im Chartbild. Kann sich der DAX sich dort stabilisieren, war die Frage zum Start in den Tag.

Mit Blick auf die anziehende Volatilität schauten wir auf das Event der Woche. Die EZB-Sitzung könnte am Nachmittag den nächsten Impuls geben. An den Zinsen soll nichts verändert werden, aber die Aussagen zur Inflation und dem Anleihenkaufprogramm sind wichtig. Darauf geht Andreas Bernstein ausführlich ein und spricht auch das Thema Negativzinsen an, die an Kunden als "Verwahrentgelt" weitergegeben werden.

Tatsächlich rutschte der Index bis auf 15.453 Punkte und und startete dann aber Richtung Mittag eine schnelle Erholung. Ingmar Königshofen interpretierte die Volatilität entsprechend in diesem Interview:

Damit notierte der Index mehrheitlich den dritten Tag in Folge im Minus und hatte den Abstand zum Allzeithoch auf zwischenzeitlich fast 600 Punkte ausgebaut. Weitere Unsicherheiten im Vorfeld der EZB-Sitzung prägten das Geschehen.

Noch schwächer notierte der Rohstoff Palladium. Er weist nun aber eine charttechnische Chance auf. Diese sieht Ingmar Königshofen auch im Gold vor dem Hintergrund saisonaler Stärke.

Aus dem Aktienbereich schauten wir auf unseren Halbleiterhersteller Infineon aus dem DAX und ganz speziell auf Tesla. Die jüngsten Auslieferungszahlen aus China tragen den Kurs weiter nach oben. Elon Musk hat den Ausblick angehoben. Wie schaut es von der Zulassungsseite her in Deutschland zwischen den Modellen aus?

Wenig später verkündete die EZB dann, die Zinsen erwartungsgemäß nicht zu ändern und wie bereits im Vorfeld spekuliert, die Anleihenprogramme etwas zu drosseln. Bis mindestens Ende März 2022 soll das Programm noch laufen, aber nun mit verminderter Aktivität. Dies war dem Umstand der angepassten Inflationserwartung geschuldet, welches für dieses Jahr und die kommenden Jahre nun als Revision ausgegeben wurden. In diesem Zusammenhang soll jedoch die Wirtschaft weiter wachsen. Das BIP der Eurozone wir in diesem Jahr auf 5 Prozent prognostiziert.

Entsprechend erleichtert reagierte der Aktienmarkt. Unser DAX schloss die Kurslücke zu gestern und konnte zum Handelsende sogar in den Gewinn klettern. Unterstützt wurde er von einem positiven Wall Street Start. Dort fielen die US-Arbeitslosenunterstützungen auf das niedrigste Niveau seit fast 18 Monaten zurück. In Summe stellten 310.000 Bürger einen Antrag auf Unterstützung, erwartet wurden 335.000 Anträge.

Per Handelsschluss wurde damit das Tief nicht nur gekauft, sondern sich von den Tiefs um 170 Punkte gelöst. Die Tagesparameter zeigen erneut eine Vola von mehr als 200 Punkten auf:

Eröffnung 15.499,45 Tageshoch 15.687,27 Tagestief 15.453,96 Vortageskurs 15.610,28 Schlusskurs 15.623,15

Im heutigen Intraday-Chart sieht man den Tagestrend, der nach den Tiefs am Morgen sehr dynamisch einsetzte und sich wellenförmig bis Abends hielt:

Kann nun bereits wieder Entwarnung gegeben werden?

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Die Merck-Aktie dominierte das DAX-Ranking, nachdem der Darmstädter Pharmakonzern die Ziele erhöht hatte. Er strebt nun bis zum Jahr 2025 einen Umsatz von rund 25 Milliarden Euro an.

Die Siemens-Aktien erholten sich von den gestrigen Verlusten wieder etwas und konnten die 140-Euro-Marke verteidigen. Auch eine Infineon zog mit und näherte sich ähnlich wie die "Mutter" damit ihrem Rekordhoch an.

Das Schlusslicht im DAX bildete die Bayer-Aktie. Ein neues 6-Monatstief wurde erreicht und das Zwischentief seit dem letzten Jahr bei 40 Euro könnte nun in das Blickfeld der Anleger rücken. Spezielle Meldungen dazu fanden sich am Markt jedoch nicht.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Eingetrübtes mittelfristiges DAX-Bild

Mit dem heutigen zwischenzeitlichen Verlust traf der DAX auf eine sehr solide Unterstützung aus dem Juli. Dieser Bereich hielt erst einmal und sorgte für eine Gegenbewegung. Zumindest bis über 15.600 reichte das Momentum, was in der heutigen Kerze sehr gut sichtbar ist:

