EZB bewertet Konjunktur etwas weniger pessimistisch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) bewertet die konjunkturellen Aussichten im Euroraum nicht mehr ganz so pessimistisch. In diesem Jahr dürfte die Wirtschaftsleistung der 19 Euroländer wegen der Corona-Krise zwar drastisch um 8,0 Prozent schrumpfen, wie die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Einbruch wird aber etwas weniger stark vorhergesagt als noch vor drei Monaten. Im Juni war die EZB von einer Schrumpfung der Wirtschaft um 8,7 Prozent ausgegangen.

Im Gegenzug zu der Projektionsanhebung wurde die erwartete Erholung der Konjunktur im kommenden Jahr leicht von 5,2 auf 5,0 Prozent gesenkt. Für das Jahr 2022 erwartet die EZB ein Wachstum von 3,2 Prozent nach bisher 3,3 Prozent. Ihre Inflationsprognose beließ die Notenbank weitgehend unverändert. Nur für kommendes Jahr wird eine etwas höhere Inflation vorhergesagt. Bis inklusive 2022 liegt die Teuerung klar unter dem mittelfristigen Ziel der EZB von knapp zwei Prozent.

Die Prognosen der EZB werden vom Mitarbeiterstab erstellt und dienen dem EZB-Rat als Entscheidungshilfe./bgf/zb