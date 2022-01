EZB-Chefvolkswirt - Inflation wird vorerst über Zielwert bleiben

Dublin (Reuters) - Die Inflation in der Euro-Zone ist dem EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zufolge hartnäckiger als gedacht.

Die Teuerungsrate werde in diesem Jahr zwar sinken, aber über dem langfristigen Ziel der Europäische Zentralbank verharren, sagte Lane am Freitag dem irischen Sender RTE. Die EZB strebt mittelfristig eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft an. Die Inflation im Euro-Raum ist im Dezember überraschend auf ein erneutes Rekordhoch gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 5,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Als Problem bezeichnete Lane die Energiepreise in der gesamten Euro-Zone. "Die Tatsache, dass die Energiepreise so stark gestiegen sind, ist ein großes Problem", sagte er. "Wir werden dies im Auge behalten, es ist ein sehr wichtiger Punkt."