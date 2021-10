EZB-Chefvolkswirt sieht Märkte mit Zinsfantasien auf falschem Dampfer

Frankfurt (Reuters) - Erwartungen der Finanzmärkte an eine Zinserhöhung der EZB stehen laut deren Chefvolkswirt Philip Lane nicht im Einklang mit dem geldpolitischen Ausblick der Europäischen Zentralbank.

Die Märkte hätten diese sogenannte Forward Guidance offenbar "nicht völlig aufgenommen", sagte der Ire am Dienstag bei einem Online-Auftritt. Was an den Märkten teilweise vorweggenommen werde, sei nur schwierig mit dem unter einen Hut zu bringen, was die EZB als Orientierungslinie für die Zinsentwicklung vorgegeben habe. Diese sei "ziemlich klar und geradlinig".

Die EZB hat die rekordtiefen Zinsen in dem im Sommer aktualisierten Ausblick praktisch auf lange Zeit festgeschrieben und den Investoren damit eine Orientierung gegeben. Dennoch war zuletzt darüber spekuliert worden, dass die Zentralbank Ende kommenden Jahres die Zinsen anheben könnte - womöglich bereits im September 2022.