EZB-Direktorin Schnabel warnt vor Inflationsrisiken

Berlin (Reuters) - EZB-Direktorin Isabel Schnabel warnt vor Inflationsrisiken.

Zwar sei es plausibel, dass die Teuerungsrate im Euroraum mittelfristig unter das Zwei-Prozent-Ziel der EZB fallen werde, sagte sie in einem am Dienstag auf der EZB-Seite veröffentlichten Interview mit der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Aber die Unsicherheit habe sich erhöht, was Geschwindigkeit und Umfang des Rückgangs betreffe. "Ich denke nicht, dass wir auf Basis der aktuellen Daten wirklich sagen können, was passieren wird", fügte sie hinzu. Sie gehe davon aus, dass die Inflationsprognose der EZB-Volkswirte für nächstes Jahr nach oben revidiert werde.

Im September hatten diese in ihren Projektionen für 2022 eine Teuerungsrate von 1,7 Prozent veranschlagt, die 2023 auf 1,5 Prozent sinken soll. Zur nächsten Zinssitzung Mitte Dezember legt die EZB aktualisierte Schätzungen vor, die auch das Jahr 2024 umfassen werden.