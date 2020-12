EZB hat Euro-Aufwertung im Blick - "Beobachten das sehr genau"

Frankfurt (Reuters) - Bei der Europäischen Zentralbank nehmen die Sorgen wegen der Aufwertung des Euro zu.

"Wir peilen keinen Wechselkurs an. Aber es ist klar, dass die Wechselkurse und insbesondere die Aufwertung des Euro eine wichtige Rolle spielen und einen Abwärtsdruck auf die Preise ausüben", sagte EZB-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag nach dem Zinsbeschluss auf der Online-Pressekonferenz. "Wir werden das also verfolgen, wir werden es auch in Zukunft sehr sorgfältig beobachten." Der Euro hatte unlängst ein Zweieinhalbjahreshoch markiert und wertete seit Mitte Mai um rund zwölf Prozent auf.

Ein starker Euro kommt für die EZB zur Unzeit. Dadurch werden Produkte aus der Euro-Zone auf den Weltmärkten inmitten der Corona-Krise teurer und damit preislich weniger wettbewerbsfähig. Dazu kommt, dass importierte Waren durch die Aufwertung günstiger werden, was die Inflation zusätzlich dämpft.

Die EZB verfehlt schon seit Jahren ihr Inflationsziel. Sie strebt eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent an, die sie als ideal für die Konjunktur erachtet. In diesem Jahr soll sie aber nur bei 0,2 Prozent liegen. Die Notenbank-Ökonomen rechnen damit, dass dieses Ziel auch in den nächsten drei Jahren deutlich verfehlt wird.