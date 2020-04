EZB: Leistungsbilanz der Eurozone im Februar mit deutlichem Überschuss

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Leistungsbilanz der Eurozone hat vor der Corona-Krise einen deutlichen Überschuss ausgewiesen. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte, betrug der Überschuss rund 40 Milliarden Euro. Im Januar hatte er lediglich rund 32 Milliarden Euro betragen. Der Überschuss der Handelsbilanz stieg an, während die Dienstleistungsbilanz einen geringeren Überschuss auswies.

In der Leistungsbilanz werden wichtige volkswirtschaftliche Transaktionen zusammengefasst. Dazu gehören der Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland sowie Einkommensströme. Wie sich die Corona-Pandemie auf die Leistungsbilanz konkret auswirken wird, ist nicht eindeutig zu sagen. Allerdings dürfte der Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem Ausland aufgrund der Corona-Gegenmaßnahmen massiv zurückgehen./bgf/jsl/mis