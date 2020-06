EZB-Rat hat nach Karlsruher Urteil Verhältnismäßigkeit von Anleihekäufen erörtert

Frankfurt/Berlin (Reuters) - Nach dem kritischen Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Anleihekäufen der EZB hat sich der Rat eingehend mit der Frage der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahmen beschäftigt.

Dies geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Protokollen der Ratssitzung von Anfang Juni hervor. Dabei wurde über eine Art Güterabwägung gesprochen. Demnach sei einerseits zu überlegen, inwieweit die Käufe zum Erreichen des geldpolitischen Ziels beitragen. Andererseits müssten auch unerwünschte Nebenwirkungen mit einbezogen werden. Im Rat herrscht demnach breite Übereinstimmung, dass die positiven Wirkungen von Anleihekäufen auf die Wirtschaft bislang "deutlich überwiegen". Richtschnur beim Vorgehen der EZB bleibe das Ziel der Preisstabilität.

Das Bundesverfassungsgericht hat das billionschwere Programm PSPP zum Aufkauf von Staatsanleihen der Euro-Länder als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Der EZB-Rat müsse zeigen, dass das PSPP "verhältnismäßig" sei. Ansonsten sei es der Bundesbank untersagt, nach einer Übergangsfrist an den Käufen teilzunehmen. Die EZB hat Insidern zufolge den Weg für eine Lösung der Streitfrage freigemacht und grünes Licht für die Weitergabe von unveröffentlichten Dokumenten an Bundesbankchef Jens Weidmann gegeben. Der kann sie an den Bundestag und die Bundesregierung weiterreichen kann. Die Papiere sollen belegen, dass die EZB bei ihren Ankäufen auf Verhältnismäßigkeit geachtet hat.