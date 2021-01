EZB-Ratsmitglied - EZB prüft mehr Flexibilität beim Inflationsziel

Dublin (Reuters) - Die EZB prüft bei ihrem großen Strategiecheck laut Irlands Zentralbank-Chef Gabriel Makhlouf auch die Option, mehr Spielraum beim Ansteuern des Inflationsziels zuzulassen.

Es sei denkbar, dass die Europäische Zentralbank (EZB) dem Beispiel der US-Notenbank Fed folge und ein zeitweiliges Überschießen der Inflation erlaube, sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag auf einer Veranstaltung der Universität von Limerick. Ziel könne dabei die Sicherung einer durchschnittlichen Inflationsrate sein. "Die EZB hat nicht entschieden, das zu machen, aber das ist eines der Themen, die wir uns anschauen", sagte Makhlouf.

Im Fachjargon wird diese Strategie auch "Average Inflation Targetting" genannt. Dabei orientiert sich eine Notenbank an Durchschnittswerten der Teuerung, was ihr mehr Flexibilität in der Geldpolitik einräumt. Die US-Notenbank Fed hatte beispielsweise nach ihrem Strategieschwenk im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt, die Zinsen so lange nahe Null zu halten, bis die Inflation auf dem Weg sei, "für einige Zeit" das Ziel von zwei Prozent Teuerung "moderat zu übertreffen".

Die EZB ist zurzeit dabei, ihre geldpolitische Strategie zu erneuern. Im Mittelpunkt steht dabei das aktuelle mittelfristige Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent, das sie bereits seit Frühjahr 2013 verfehlt.